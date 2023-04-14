Поиск билетов «Аэрофлота» со скидкой оказался задачей со звездочкой

«Аэрофлот» обещал устраивать распродажи в течение всего года. В этот раз скидки до 25% распространяются на страны ближнего зарубежья.
Из Москвы предлагают отправиться в Ереван, Баку, Гянджу, Ош, Бишкек, на Иссык-Куль, в Ташкент, Самарканд, Бухару, Ургенч, Фергану, Минск, Актау, Актобе, Атырау, Костанай, Караганду, Алматы, Астану. Из Петербурга – в Самарканд, Ташкент, Баку и Ереван. Из Красноярска есть билеты со скидками в Алматы, Астану, Бишкек, Ош, Ташкент.
Сочи, Самаре, Екатеринбургу и Волгограду повезло меньше – акция распространяется только на перелеты в Ереван и обратно.
Например, перевозчик обещает, что перелет туда-обратно из столицы России в столицу Армении обойдется минимум в 14 748 руб. Отправиться из Красноярска в Астану и вернуться можно за 11 455 руб. Билеты на рейсах Сочи – Ереван – Сочи стоят от 11 296 руб.
Скидки действуют только при перелете экономом. Акция продлится до 16 апреля. Улететь можно с 15 апреля по 31 мая. При этом компания отмечает, что данная акция – это лишь начало, и обещает удивить клиентов масштабной распродажей на майские праздники.
В то же время не всем подписчикам телеграм-канала «Крыша ТурДома» удалось обнаружить дешевые билеты на интересовавшие их даты. «Что-то не заметна распродажа…» – поделился один из пользователей, который искал билеты в Ереван. И действительно, до конца мая на этом маршруте на момент публикации новости не было акционных предложений.