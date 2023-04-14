Россиянам стали доступны туры в Черногорию

Российский туроператор ПАКС начал продавать пакетные туры в Черногорию со стыковкой в Кувейте. Полеты стали доступны россиянам несколько дней назад и уже демонстрируют позитивную динамику, Ассоциация туроператоров России (АТОР) .

Уточняется, что рейсы будет выполнять авиакомпания Jazeera Airways из Москвы. Вылеты в одну из доступных россиянам безвизовых стран Европы планируют осуществлять дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Общее время в пути в одну сторону составит около 10 часов. Кроме того, билет будет единым, благодаря чему туристам не придется заново получать и сдавать багаж при стыковке.