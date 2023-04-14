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16 минут назад

Россиянам стали доступны туры в Черногорию

Lenta.ru

Российский туроператор ПАКС начал продавать пакетные туры в Черногорию со стыковкой в Кувейте. Полеты стали доступны россиянам несколько дней назад и уже демонстрируют позитивную динамику, Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Россиянам стали доступны туры в Черногорию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что рейсы будет выполнять авиакомпания Jazeera Airways из Москвы. Вылеты в одну из доступных россиянам безвизовых стран Европы планируют осуществлять дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Общее время в пути в одну сторону составит около 10 часов. Кроме того, билет будет единым, благодаря чему туристам не придется заново получать и сдавать багаж при стыковке.

Стоимость летних туров в Черногорию на двоих составит от 160 до 210 тысяч рублей. За эти деньги путешественники получат перелет, трансфер и проживание в двухместном номере.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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