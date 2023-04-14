В какую сумму обойдется перелет в Марокко в мае

С 3 мая авиакомпания Royal Air Maroc запланировала регулярные прямые рейсы из Москвы в Касабланку. Редакция TourDom.ru выяснила, сколько стоят билеты и туры в Марокко, и сравнила их с ценами на перелет и турпакеты в Тунис.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Марокканский перевозчик собирается летать в Касабланку из Домодедово дважды в неделю, по средам и пятницам. Дорога на Boeing 737-800 займет чуть более 6 часов. При этом стоят удобные слоты – вылет из Москвы ожидается в 07:35 утра, обратный из Марокко – в 22:25.

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Кресла на первом рейсе 3 мая можно забронировать за 76 тыс. руб. в одну сторону, перелет в оба конца с 3-uj по 9-е обойдется в 97 тыс. руб. В конце мая цены снижаются до 49 тыс. руб/ за round trip.

В июне тарифы снова растут. Перелет из Москвы в Касабланку и обратно в конце месяца можно совершить за 84 тыс. руб.

Отметим, билеты по другому североафриканскому маршруту, из Москвы в Тунис, на рейсы тунисского перевозчика NouvelAir, тоже стоят недешево – 119 тыс. руб. в июне. Найти их в продаже достаточно сложно: в основном они продаются в составе турпакетов.

Сейчас туры в Марокко с перелетом регулярными рейсами Royal Air Maroc предлагают несколько туроператоров. Однако цены на них гораздо выше тунисских прайсов. В частности, стоимость туров на 6 ночей с вылетом 10 мая и размещением в 3* отеле Касабланки начинается от 165 тыс. руб. на двоих, с проживанием в 4* гостинице – от 162 тыс. руб. в 5* – от 200 тыс.

Туркомпании рассчитали также туры с отдыхом в Агадире, включающие внутренний перелет из Касабланки на рейсах марокканской авиакомпании. Турпакет на 6 ночей с заездом 10 мая и размещением в 4* отеле обойдется в 172 тыс. руб. (Allegro Agadir), в 5* – от 185 тыс. (Sofitel Agadir Royal Bay Resort) на двоих взрослых.

Для сравнения: тур в Тунис на 7 ночей в мае с проживанием в 3* отеле можно забронировать за 132 тыс. руб. на двоих, в 4* – за 127 тыс. Отдых в 5* гостинице обойдется в сумму от 152 тыс. руб. В пакет включен чартерный перелет NouvelAir.

«Туры в Марокко будут пользоваться спросом, но при условии конкурентоспособных цен, – отметил руководитель сети турагентств “Магазин горящих путевок” Сергей Агафонов. – Здесь все зависит от туроператоров: будут ли они брать блоки мест на рейсах».

При этом интерес к покупке авиабилетов в Касабланку отдельно специалист видит достаточно невысоким.