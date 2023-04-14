Сезон фонтанов в Кисловодске откроют 15 апреля

«Приглашаем всех в эту субботу на праздник открытия фонтанов, посвящённый 220-летию Кавказских Минеральных вод. В 14.00 запустим цветомузыкальный фонтан на Курортном бульваре, а в 15.00 — каскады фонтанов на проспекте Ленина», — сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев. Его слова передаются на сайте городской администрации.