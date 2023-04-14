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Сезон фонтанов в Кисловодске откроют 15 апреля

В Кисловодске 15 апреля торжественно запустят самые крупные фонтаны города — цветомузыкальный фонтан на Курортном бульваре и комплекс фонтанов на проспекте Ленина.

Сезон фонтанов в Кисловодске откроют 15 апреля
© «Это Кавказ»

«Приглашаем всех в эту субботу на праздник открытия фонтанов, посвящённый 220-летию Кавказских Минеральных вод. В 14.00 запустим цветомузыкальный фонтан на Курортном бульваре, а в 15.00 — каскады фонтанов на проспекте Ленина», — сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев. Его слова передаются на сайте городской администрации.

В рамках торжеств по открытию сезона фонтанов состоятся выступления хора Северо-Кавказской государственной филармонии имени Сафонова и творческих коллективов города.

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