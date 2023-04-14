Германия выдала около 5,5 тыс. шенгенских виз россиянам в этом году

БЕРЛИН, 14 апреля. /ТАСС/. Германия в этом году выдала порядка 5,5 тыс. шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

"В этом году гражданам России было выдано около 5,5 тыс. шенгенских виз", - сказала Зассе, акцентировав внимание на том, что речь идет именно о шенгенских визах, дающих право пребывать в странах Шенгенского соглашения максимально 90 дней в полугодии.

Вместе с тем она напомнила, что Еврокомиссия в прошлом году приостановила действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. "Еврокомиссия впоследствии выпустила инструкции, объясняющие для всех стран Шенгенского соглашения, как поступать с заявлениями для получения шенгенской визы. ЕК, конечно, последовательно давала эти рекомендации нашим дипломатическим представительствам за рубежом, в частности, посольству в Москве", - пояснила представитель МИД ФРГ.

Одним из параметров, которые должны проверять дипломатические представительства ФРГ за границей при [получении] каждого заявления на получение визы, по словам Зассе, является готовность вернуться. "Это требование не может быть отменено, поэтому его всегда нужно проверять и, как я уже сказала, [оно] относится ко всем заявлениям на получение шенгенской визы", - констатировала она.