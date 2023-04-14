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Из Саратова вновь можно попасть в Казахстан

Из Саратова вновь можно будет уехать в Казахстан на поезде. Об этом сообщает ПривЖД.

Из Саратова вновь можно попасть в Казахстан
© Новости Саратова

Поезд Алматы – Уральск вернется в начале мая.

Со 2 мая поезд №7/8 сообщением Алматы – Уральск будет курсировать до Саратова. Поезд будет отправляться из Алматы по четным датам в 21:50, прибывать в Саратов – по нечетным в 11:07.Время прибытия и отправления – местное.

Напомним, ранее поезд ходил между городами регулярно, однако был отменен из-за пандемии коронавируса.

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