Из Саратова вновь можно попасть в Казахстан

Из Саратова вновь можно будет уехать в Казахстан на поезде. Об этом сообщает ПривЖД.

Со 2 мая поезд №7/8 сообщением Алматы – Уральск будет курсировать до Саратова. Поезд будет отправляться из Алматы по четным датам в 21:50, прибывать в Саратов – по нечетным в 11:07.Время прибытия и отправления – местное.