Шри-Ланка хочет принять в этом году 225 тысяч туристов из РФ

По данным Teh Daily Mirror, на фоне роста спроса на отдых в стране российские туроператоры решили продлить зимние программы чартерных полетов на летний и осенний сезоны.

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Шри-Ланка рассчитывает на приезд в страну свыше 225 тыс. российских туристов в текущем году. Об этом сообщил газете «Дейли миррор» глава ланкийского Управления по туризму (SLTDA) Прианта Фернандо.

«В первом квартале 2023 года Россия лидировала в турпотоке в Шри-Ланку. Нашу страну в январе — марте посетили 77 526 российских туристов. В текущем году, по прогнозам, в Шри-Ланке проведут отдых 225,5 тыс. россиян», — заявил Прианта Фернандо.

Пляжный отдых в Шри-Ланке пользуется стабильным спросом у российских туристов.

«Мы рассчитываем, что, в соответствии с ежегодной тенденцией, турпоток из России в Шри-Ланку возрастет в июле–августе и в ноябре–декабре этого года», — сказал глава SLTDA.

Российские путешественники могут ввозить в Шри-Ланку индийские рупии и использовать эту валюту во время своих туристических туров, добавил Прианта Фернандо.

Как отмечает «Дейли миррор», на фоне роста спроса на отдых в Шри-Ланке российские туроператоры решили в 2023 году продлить зимние программы чартерных полетов в островное государство на летний и осенний сезоны, что позволит Шри-Ланке стать круглогодичным направлением для отдыха россиян.

В марте авиационные власти России и Шри-Ланки договорились увеличить количество рейсов по маршруту Москва — Коломбо с 14 до 21 рейса в неделю и довести до семи число рейсов в неделю по другим маршрутам между двумя странами.