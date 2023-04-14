Эксперты предложили доработать законопроект о туристических агрегаторах
Член Общественно-экспертного совета нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Алексей Кожевников в своем телеграм-канале опубликовал текст законопроекта, который регулирует работу агрегаторов в туротрасли.
Авторы документа в проекте не указаны, в базу Госдумы он не внесен, но его обсуждение должно пройти на заседании Экспертного совета профильного комитета нижней палаты 18 апреля.
Разработчики предлагают внести в определение «туристская индустрия» понятие «владелец агрегатора информации об услугах по перевозке и/или размещению». Также такие сервисы будут обязаны предоставлять туристу данные о номере, классификации отеля и его категории.
Стремление законодателя отрегулировать работу таких сервисов позитивно, сказала в беседе с корреспондентом TourDom.ru сопредседатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская. Но сам документ нуждается в серьезной доработке.
По ее словам, под «средствами размещения» подразумеваются не только отели, и на агрегаторах предлагаются разные варианты, в том числе и гостевые дома. Но негостиничные объекты не проходят классификацию, им не присваивается категория.
Также законопроект фактически снимает с владельца сервиса ответственность за достоверность и актуальность информации, которую передала гостиница. Даже если она будет ложной, то сайт будет вправе ее публиковать. При этом агрегатор, заключая договор, имеет ИНН гостиницы и может сам проверить те данные, которые ей предоставили.
Поэтому Петровская предлагает не размещать информацию о гостиницах, которые не прошли классификацию. В остальных случаях указывать вид и категорию гостиницы, номер в перечне классифицированных объектов и данные о владельце, как минимум его ИНН. Информацию о квартирах, домах и комнатах, которые сдаются в аренду посуточно, нужно принимать только от собственников или уполномоченных людей, проверив, что объект действительно существует и принадлежит соответствующему лицу.
Кожевников также раскритиковал законопроект. Он считает, что документ не проработан, нет достаточных оснований для его принятия.
«Почему там нет ничего об агрегаторах по экскурсиям? Серый рынок этот законопроект также не затрагивает и не решает проблемы недобросовестной конкуренции на рынке гостиничных услуг», – отмечает эксперт.