Эксперты предложили доработать законопроект о туристических  агрегаторах

Член Общественно-экспертного совета нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Алексей Кожевников в своем телеграм-канале опубликовал текст законопроекта, который регулирует работу агрегаторов в туротрасли.

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Авторы документа в проекте не указаны, в базу Госдумы он не внесен, но его обсуждение должно пройти на заседании Экспертного совета профильного комитета нижней палаты 18 апреля.

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Разработчики предлагают внести в определение «туристская индустрия» понятие «владелец агрегатора информации об услугах по перевозке и/или размещению». Также такие сервисы будут обязаны предоставлять туристу данные о номере, классификации отеля и его категории.

Стремление законодателя отрегулировать работу таких сервисов позитивно, сказала в беседе с корреспондентом TourDom.ru сопредседатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская. Но сам документ нуждается в серьезной доработке.

По ее словам, под «средствами размещения» подразумеваются не только отели, и на агрегаторах предлагаются разные варианты, в том числе и гостевые дома. Но негостиничные объекты не проходят классификацию, им не присваивается категория.

Также законопроект фактически снимает с владельца сервиса ответственность за достоверность и актуальность информации, которую передала гостиница. Даже если она будет ложной, то сайт будет вправе ее публиковать. При этом агрегатор, заключая договор, имеет ИНН гостиницы и может сам проверить те данные, которые ей предоставили.

Поэтому Петровская предлагает не размещать информацию о гостиницах, которые не прошли классификацию. В остальных случаях указывать вид и категорию гостиницы, номер в перечне классифицированных объектов и данные о владельце, как минимум его ИНН. Информацию о квартирах, домах и комнатах, которые сдаются в аренду посуточно, нужно принимать только от собственников или уполномоченных людей, проверив, что объект действительно существует и принадлежит соответствующему лицу.

Кожевников также раскритиковал законопроект. Он считает, что документ не проработан, нет достаточных оснований для его принятия.