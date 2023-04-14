Арабская страна потратит триллион долларов для привлечения Россиян

Популярная арабская страна, Саудовская Аравия, захотела стать главным курортом для российских туристов и решила потратить триллион долларов для их привлечения. Об этом в интервью городе Джидда Рашид аль-Махди.

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По его словам, власти аравийского государства запланировали масштабное строительство гостиниц по системе all inclusive. Утверждается, что они «превзойдут все ожидания отдыхающих».

«Мы желаем стать главным курортом для русских, запустить чартеры из Москвы и Петербурга, — заявил Рашид аль-Махди. — Чтобы отдыхающие из России вместо Турции, Туниса и Египта летели к нам, выйти на новые показатели — минимум 5 миллионов российских туристов ежегодно».

Собеседник издания также отметил, что Саудовская Аравия представляет интерес для россиян в зимний период, поскольку в январе на излюбленных среди отечественных путешественников курортах Египта и Турции довольно холодно. В аравийской же части Красного моря круглый год 30 градусов тепла.