Российским туристам увеличат базу отелей для поиска вариантов отдыха

На российском гостиничном рынке усилились процессы импортозамещения. После того как год назад Booking.com исключил из своей базы отели в России, отечественные площадки стремятся заполнить образовавшийся вакуум. Компания Bronevik.com в преддверии лета решилась на экспансию и значительно упростила процесс регистрации для новых партнеров.

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Как сообщается в пресс-релизе, теперь вместо подписания бумажного договора отелям и другим объектам размещения достаточно согласиться с публичной офертой. Благодаря этому заполнить обновленную форму регистрации и получить доступ в личный кабинет на Bronevik.com можно всего за 5 минут. Ожидается, что это значительно ускорит процесс подключения новых объектов и позволит увеличить базу отелей, доступных российским туристам для поиска в агрегаторах.

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Дело в том, что многие гостиницы до сих пор не могут оправиться после отлучения от Booking.com и очень заинтересованы в новых каналах продаж. Однако найти альтернативу и подключиться к отечественным системам быстро у них получалось не всегда. Одной из причин было большое количество заявок.

«В прошлом году к нашей системе подключилось более 8 тыс. объектов, в 2023-м наши цели гораздо более амбициозны, учитывая, что мы являемся прямым поставщиком нового сервиса МТС Travel и других крупных онлайн-агрегаторов. Упрощение регистрации – одна из инициатив по улучшению продукта для отельеров. Изменения позволят отелям без лишней волокиты попасть в каналы Bronevik.com в среднем за 24 часа с учетом модерации», – отметила исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.

Как сообщают представители компании, Bronevik.com также переработал интерфейс формы регистрации – теперь процесс разбит на отдельные короткие шаги, что удобно для отельеров.

Гостиницы также смогут пользоваться виртуальным ассистентом, который дает подсказки на этапе регистрации. После модерации в личном кабинете отельера появится уведомление, что отель готов к открытию продаж на Bronevik.com.

Bronevik.com – это B2B-система, чья база отелей достигает 50 тыс. объектов в 4 тыс. населенных пунктах. Это городские отели, хостелы, гостевые дома, апарт-отели, загородные отели, кемпинги, глэмпинги и пр. Базой пользуются более 2,5 тыс. партнеров. Среди них business-travel-агентства и туроператоры, а также крупнейшие российские витрины путешествий – Ostrovok, Яндекс.Путешествия, Tutu.ru, OneTwoTrip, MTС Travel и пр. Таким образом, расширяя доступ к своей системе, компания стремится увеличить свою долю на рынке бронирований и тем самым заместить в России Booking.com, так как именно он был ключевым партнером для множества гостиниц.