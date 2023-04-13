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2 часа назад

Россиянам раскрыли способ бюджетно отдохнуть в Турции

Lenta.ru

Директор департамента коммуникаций оператора Anex Tour Константин Гулевич раскрыл способ бюджетно отдохнуть в Турции — для экономии на отдыхе россиянам предложили путевки выходного дня в Стамбул. Об этом сообщает информационный портал «Моменты».

Россиянам раскрыли способ бюджетно отдохнуть в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Гулевича, в последнее время привычные туры длиной в несколько недель теряют свою популярность, уступая место краткосрочным поездкам.

«Перевозка в Стамбул недорогая, есть также недорогое размещение на любой вкус. Кроме того, это развитый город, тут можно самостоятельно пробежаться по основным местам, окультуриться, дойти до торговых центров», — отметил Гулевич.

Так, путевка на три ночи с перелетом, проживанием, трансфером до популярных торговых центров и обзорной экскурсией по городу обойдется минимум в 40 тысяч рублей на человека. «Мы поняли, что вариант шопинг-тура востребован, при этом это далеко не всегда одежда, людям интересен максимально разнообразный ассортимент того, что можно в Турции приобрести. Плюс Стамбул доступен для краткосрочных поездок», — добавил представитель туроператора.

Помимо шопинг-туризма, в Стамбуле популярны поездки по фотогеничным местам, по необычным гастрозаведениям, а также исследование аутентичных мест города.

Ранее стало известно, что российские туристы в 2023 году стали лидерами по поездкам на популярный курорт Турции — в Анталью. Согласно опубликованной информации, всего в Анталью в период с 1 января по 9 апреля прибыли около 1,1 миллиона иностранцев, 30 процентов из которых — граждане России.

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