На Бали российскую туристку задержали за обнаженное фото
В городе Денпасар на острове Бали полиция задержала российскую туристку по имени Луиза, основанием стала ее обнаженная фотография на фоне священного эвкалипта в Табанане. Об этом в четверг сообщает местный портал Detik.
Отмечается, что офицер полиции Икал Рифаи кратко подтвердил факт задержания.
«Да, подтверждаю», — сказал он, отказавшись разглашать детали произошедшего.
Как рассказал секретарь местного храма Бабакан Курна Виджая, случаи нарушения правил поведения в районе храма и эвкалиптов вокруг уже происходили, в связи с чем там установили таблички с правилами поведения с переводом на английский и русский языки.
Ранее губернатор индонезийской провинции (острова) Бали Вайян Костер предложил отменить визы по прибытии для россиян. По его мнению, следует отказаться от такой практики из-за того, что нередко они посещают остров в качестве туристов, но потом начинают нелегально заниматься бизнесом или работать, например, открывать бизнес по прокату мотоциклов или работать фотографами.