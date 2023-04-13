На Бали российскую туристку задержали за обнаженное фото

В городе Денпасар на острове Бали полиция задержала российскую туристку по имени Луиза, основанием стала ее обнаженная фотография на фоне священного эвкалипта в Табанане. Об этом в четверг сообщает местный портал Detik.

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Отмечается, что офицер полиции Икал Рифаи кратко подтвердил факт задержания.

«Да, подтверждаю», — сказал он, отказавшись разглашать детали произошедшего.

Как рассказал секретарь местного храма Бабакан Курна Виджая, случаи нарушения правил поведения в районе храма и эвкалиптов вокруг уже происходили, в связи с чем там установили таблички с правилами поведения с переводом на английский и русский языки.