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Названы самые популярные направления для летнего отдыха россиян

Российские туроператоры заявили о рекордном спросе на отдых у Черного моря. Уже в первом квартале 2023 года продажи путевок увеличились на 35-40% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, приводит РИА «Новости» слова гендиректора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина.

Названы самые популярные направления для летнего отдыха россиян
© Мир24

Россияне также начали значительно раньше бронировать отдых – за три или даже пять месяцев. По словам экспертов, курорты Краснодарского края в данный момент более востребованы, чем Турцию, ОАЭ и Египет.

В качестве причин такого ажиотажа называют несколько факторов. Первый: существенно (иногда в два раза) возросшие цены на отдых за границей. Второй: отложенный спрос. В 2022 году многие южные аэропорты приостановили работу. Туристы ждали их открытия, и в итоге вообще не смогли никуда поехать.

Эксперты также отметили, что средняя продолжительность поездки российского туриста сократилась с 10 до девяти дней. Кроме того, путешественники начали тратить больше времени на дорогу.

Желающим сэкономить туроператоры посоветовали не ждать «горящих» туров, но отслеживать динамическое ценообразование в отелях. Некоторые гостиницы предлагают низкие цены на проживание, но действуют такие акции на протяжении всего нескольких часов.

Самыми востребованными черноморскими направлениями у российских отдыхающих назвали Адлер, Сочи и Анапу. В компании «Алеан» отметили, что интерес к Анапе возрос на 97%, а к Туапсе – на 238%. Повышенный спрос сохраняется даже несмотря на то, что отели повысили расценки на проживание. Минимальная стоимость тура на черноморском побережье в июне оценивается в 32 тысячи рублей (в расчете на двоих при проживании в трехзвездочном отеле).

Турпоток в Крым в 2023 году вырос на 10%. Местные гостиницы не стали поднимать цены, поэтому это направление оказалось более бюджетным, чем курорты Краснодарского края.

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