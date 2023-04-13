Россиянам напомнили правила провоза ручной клади в самолете

Авиаэксперт Роман Гусаров напомнил россиянам, что авиакомпании сами определяют габариты ручной клади для провоза в самолете, при этом, согласно правилам, норма должна быть не менее пяти килограммов. Об этом специалист рассказал в беседе с «Известиями».

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Пассажир также имеет право проносить на борт самолета личные вещи, к примеру дамскую сумку, портфель, букет цветов, а также инвалидную коляску. Они будут являться дополнительными к ручной клади, заключил специалист.

Гусаров отметил, что пассажиры могут положить в ручную кладь прозрачные флаконы или маленькие бутылочки с жидкостью, объем которых не превышает 100 миллилитров. При этом флакон необходимо дополнительно упаковать в специальный плотно закрытый пакет.

Эксперт также заметил, что нужные пассажиру лекарства можно провозить в салоне самолета. К строго запрещенным для ручной клади он отнес колюще-режущие и воспламеняющиеся предметы.