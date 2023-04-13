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19 минут назад

Стюардесса в мини-юбке забралась на багажную полку и восхитила поклонников

Мира Маркина

Бортпроводница канадской авиакомпании Flair Airlines Равина Чанд забралась в мини-юбке на багажную полку и восхитила поклонников. Фото появилось в соцсетях аккаунта @cabin_crew_beauties.

Стюардесса забралась на багажную полку и восхитила поклонников
Фото: UnsplashUnsplash

На кадре стюардесса, опираясь коленом о пассажирское кресло, по пояс залезла в отсек для ручной клади. Девушка одета в черную мини-юбку и туфли на высоких каблуках.

Соцсети

Стюардесса сняла на видео сбор на работу и впечатлила подписчиков

Подписчики остались неравнодушны к фото стюардессы и написали ей немало комплиментов:

«Какие невероятные длинные ноги»,

«Выглядите великолепно»,

«Такая сексуальная стюардесса»,

«Вы просто мечта»,

«Чудесное фото и восхитительная девушка».

Ранее "Рамблер" рассказывал о жестких требованиях к внешнему виду стюардесс.

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