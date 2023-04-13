Стюардесса забралась на багажную полку и восхитила поклонников

Бортпроводница канадской авиакомпании Flair Airlines Равина Чанд забралась в мини-юбке на багажную полку и восхитила поклонников. Фото появилось в соцсетях аккаунта @cabin_crew_beauties.
На кадре стюардесса, опираясь коленом о пассажирское кресло, по пояс залезла в отсек для ручной клади. Девушка одета в черную мини-юбку и туфли на высоких каблуках.
Подписчики остались неравнодушны к фото стюардессы и написали ей немало комплиментов:
«Какие невероятные длинные ноги»,
«Выглядите великолепно»,
«Такая сексуальная стюардесса»,
«Вы просто мечта»,
«Чудесное фото и восхитительная девушка».
Ранее "Рамблер" рассказывал о жестких требованиях к внешнему виду стюардесс.