Нелегальные турфирмы зазывают туристов на смертельно опасный Шивелуч

Министерство туризма Камчатского края призывает не поддаваться на предложения туроператоров отправиться в зону активности вулкана Шивелуч, который недавно выдал рекордный пеплопад, парализовавший жизнь ближайших населённых пунктов, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как отметили в министерстве, такие турпоходы предлагают не только частные лица, имеющие в распоряжении технику, и «серые» туроператоры, но и вполне легальные, но недобросовестные организации.

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«Наверное, у людей сдвигается грань между кинематографом и реальностью. Никто из них не сможет обеспечить безопасность на маршруте. Зона пеплопада, камнепада, наличие диоксида серы в воздухе и сухих частиц может плохо сказаться на здоровье человека. Следует быть максимально осторожными, и каждому из нас заранее думать о своем здоровье и жизни!» – отметила замминистра Светлана Пегова.

В четверг утром Шивелуч выбросил очередной столб пепла высотой 5,5 км, шлейф растянулся на 400 километров на юго-восток. Вулканологи отмечают, что активность вулкана затихает, код авиационной опасности снижен с красного на оранжевый. Однако извержение ещё будет продолжаться некоторое время, хоть и не такое интенсивное, предупреждают учёные.

Утром в среду, 12 апреля Шивелуч выстрелил пеплом на 8 километров ввысь. Сильная фаза извержения началась в ночь на среду 11 апреля, утро ближайшие посёлки встретили под облаком пепла, из-за которого было темно, как ночью. Жителям не рекомендовано покидать дома без острой необходимости, школьников перевели на дистанционное обучение, в некоторых населённых пунктах возникли проблемы с водоснабжением и электроснабжением. Людям, вынужденным выходить на улицу, раздают маски и респираторы в специальных пунктах. Засыпанные вулканическим пеплом поселки расчищают спасатели. Из-за ветра пепел гоняет с места на место между населёнными пунктами Ключи, Козыревск и Майское. Толщина слоя пепла местами достигает 20 сантиметров.

Раскалённый пирокластический поток остановился в 600 метрах от автодороги Усть-Камчатск – Ключи.