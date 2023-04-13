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5 минут назад

Итальянская деревня будет штрафовать медлительных туристов

Мира Маркина

В итальянской деревне Портофино туристов будут штрафовать за медлительность. Об этом сообщает The Times.

В частности, штрафы выпишут тем, кто будет задерживаться на центральной площади, тем самым мешая движению транспорта и экстренных служб. Нововведение было принято в связи с наплывом туристов в преддверии католической Пасхи.

По словам мэра Маттео Виакава, запрет будет действовать до 15 октября с утра до 18:00. Штраф за правонарушение составит 275 евро.

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Местные жители уверены, что новый запрет облегчит жизнь как тем, кто живет в Портофино, так и туристам.

Ранее "Рамблер" рассказывал о государствах, которые "прячутся" в Италии.

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