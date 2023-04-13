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Эксперты Роскачества назвали самые удобные сервисы бронирования отелей

Эксперты центра цифровой экспертизы Роскачества по поручению Роскомнадзора протестировали 10 самых популярных сервисов для бронирования отелей и назвали самые удобные. Испытания проводились по 192 критериям для Android и 190 для iOS. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Эксперты назвали самые удобные сервисы бронирования отелей
© Unsplash

Как выяснили специалисты, больше всего пользователи недовольны работой служб поддержки – их неэффективность отметили 25,9%. Невозврат денег при этом указали 21,3%, отмену броней – 9,2%, отсутствие связи с поддержкой – 8,4%, неактуальную информацию – 7,3%, нестабильную работу приложений – 5,7%, снятие денег без брони – 5,4%, долгий возврат средств – 4,2%, удаление негативных отзывов – 2%, а неинформативные карточки отелей – 1,8%.

Чем пятизвездочные отели отличаются от остальных

Таким образом, лучшими приложениями для бронирования отелей, по данным экспертов Роскачества, стали Яндекс Путешествия (4,48), Ostrovok.ru (4,46) и Trip.com (4,41) на Android и Trip.com (4,51), Ostrovok.ru (4,41) и Яндекс Путешествия (4,41) на iOS.

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