Пьяные пассажиры самолета учинили скандал и нарвались на полицию

Пьяные пассажиры Jetstar учинили скандал с оскорблениями в самолете и нарвались на двух полицейских. Об этом сообщает 7NEWS.

© Лента.ру

Группа из четырех человек была снята с рейса за нецензурные выражения в адрес попутчиков и членов экипажа. По словам бортпроводников, мужчины отказывались выполнять инструкции по безопасности и вели себя агрессивно.

В качестве наказания нарушителям временно запретили путешествовать с Jetstar и Qantas.

«Безопасность нашего экипажа и клиентов является нашим главным приоритетом, и мы не потерпим никаких нарушений или оскорбительного поведения на наших самолетах», — заявил представитель 7NEWS.