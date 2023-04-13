В итальянском Портофино ввели штраф для медлительных туристов, мешающих движению транспорта

В итальянском городе Портофино туристам запретили долго стоять на центральной площади, чтобы не мешать движению автомобилей. Об этом сообщает издание The Times.

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Отмечается, что мэр города Маттео Виакава пояснил, что экскурсионные группы часто выстраиваются в очередь в одном месте, чтобы сфотографироваться. Из-за этого в городе образуются заторы.