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51 минуту назад

В итальянском Портофино ввели штраф для медлительных туристов, мешающих движению транспорта

Газета.Ruиещё 3

В итальянском городе Портофино туристам запретили долго стоять на центральной площади, чтобы не мешать движению автомобилей. Об этом сообщает издание The Times.

В итальянском Портофино ввели штраф для медлительных туристов, мешающих движению транспорта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что мэр города Маттео Виакава пояснил, что экскурсионные группы часто выстраиваются в очередь в одном месте, чтобы сфотографироваться. Из-за этого в городе образуются заторы.

Запрет на медлительность введен до 15 октября 2023 года. Штраф составляет €275 (25 тыс. руб). Ранее сообщалось, что в США женщина два дня провела в затопленном автомобиле и выжила.

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