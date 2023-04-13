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3 часа назад

Опасный уровень загрязнения напугал туристов на курорте Таиланда

Мира Маркина

На курорте Чиангмай в Таиланде уровень частиц PM2,5 в воздухе в 30 раз превышает норму. Данный показатель говорит о серьезном загрязнении воздуха. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным туроператоров, когда в интернете появились фото и видео смога, путешественники перестали проявлять интерес к курорту Чиангмай.

По словам эксперта из Национального института астрономических исследований Таиланда Сиватт Понгпиачан, загрязнение спровоцировали фермеры, которые сжигают поля.

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Местные жители уточнили, что с каждым днем смог лишь усиливается, из-за чего возникают трудности у автомобилистов во время движения.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что нельзя вывозить из Таиланда.

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