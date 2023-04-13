Туры в Китай на майские праздники резко подорожали

Туроператоры обновили прайс-лист на путевки в Китай в период майских праздников. Так, стоимость путешествия в Поднебесную резко выросла и превысила отметку в 30 тысяч рублей на одного туриста.

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Отмечается, что стоимость туров в Китай изменилась на конец апреля – начало мая. Поездка в Далянь на восемь дней обойдется российским туристам в среднем в 32,8 тысячи рублей за взрослого человека и 28 тысяч за ребенка.

При этом самым дорогим туром для жителей России станет путешествие на 10 дней в Санью. Так, стоимость пляжного отдыха составит порядка 84 тысяч рублей. В эту стоимость включены авиа и Ж/Д билеты, трансфер, размещение в отеле, а также переводчик и виза.