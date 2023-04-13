Популярный пляж Приморья превращается в свалку

Жители микрорайона Ливадия под Находкой жалуются на загрязнение пляжа местного подсобного хозяйства, мусор после себя, как думают жители, оставляют рыбаки, сообщает ИА DEITA.RU.

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О стихийной помойке в соцсетях рассказала женщина, которая часто приезжает на пляж отдохнуть с детьми. По её словам, идеальной чистоты тут не бывает, но мусор местные отдыхающие оставляют мелкий, и чистоту своими силами поддерживать здесь до недавнего времени удавалось. Но за неделю, что семья сюда не приезжала, на пляже образовалась свалка: консервные банки, упаковки от "Доширака" и прочее подобное.

Ликвидировать эту помойку силами местных энтузиастов будет непросто, но если эту кучу мусора не вывезти, она станет ещё больше.

Ранее жители Ливадии жаловались на рыбаков, которые на берегу бухты оставляли после себя кучу рыбных потрохов. Требуха, разумеется, начинала пахнуть.

Примечательно, что прибрежная акватория Ливадии оказалась одной из немногих зон, где Роспотребнадзор разрешил не только отдыхать у воды, но и купаться: вода соответствовала всем гигиеническим нормативам.