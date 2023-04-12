Туристов предупредили о предлагающих слишком хорошие цены на отдых мошенниках

«Эта фальшивая реклама предназначена для того, чтобы украсть наши деньги, оставив нас разочарованными и без отпуска. Как и при любой покупке, проверяйте все заранее, покупайте только у проверенных компаний и убедитесь, что вы на 100 процентов уверены, с кем имеете дело и какой продукт получаете», — предостерегла ведущий сотрудник CTSI Кэтрин Харт (Katherine Hart).