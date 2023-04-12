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Россиянам раскрыли страны Европы с быстрым оформлением шенгена

Россиянам раскрыли страны Европы с быстрым оформлением шенгена
© Lenta.ru

Российские туристы могут успеть получить шенгенскую визу в Венгрию и Грецию до майских праздников. Страны Европы с быстрым оформлением шенгена Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, у россиян все еще есть возможность оформить визы в эти два европейских государства до конца апреля при условии быстрой сдачи биометрии в визовых центрах. Так, в Ambotis Holidays подчеркнули, что процесс получения греческого шенгена занимает примерно пять дней.

При этом несколько ниже шансы при обращении в визовые центры Испании и Италии. «В теории можно попробовать получить визу в Италию и Испанию, но в этих случаях не исключены задержки», — подчеркнули в KMP Group.

Ранее в апреле сообщалось, что визовый центр Италии Almaviva откроется в Краснодаре. Пока известно только о графике работы нового офиса Almaviva — с 8:00 до 16:00. При этом, согласно сведениям инсайдеров, он может начать функционировать уже 17-18 апреля.

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