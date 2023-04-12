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16 минут назад

Из Москвы запустят прямые рейсы в Касабланку

РЖД-Партнер

Количество прямых авиарейсов за рубеж продолжает увеличиваться: со 2 мая из аэропорта «Шереметьево» стартуют рейсы национального перевозчика Марокко, которые станут выполняться по маршруту Москва – Касабланка. Об этом пишут Санкт-Петербургские Ведомости.

Из Москвы запустят прямые рейсы в Касабланку
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

«Все технические вопросы решены: первый рейс после значительного перерыва состоится 2 мая, а далее они будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона», – сообщили в москов­ском представительстве перевозчика.

В отличие от ряда других случаев оплатить уже поступившие в продажу билеты можно не только картой международных платежных систем, но и выпущенной российскими банками – с использованием ссылки, которую покупатель получит после бронирования билета по телефону в представительстве авиакомпании и получения на e-mail ссылки на оплату. А поскольку появляется прямая перевозка, то операторы предложат теперь желающим как экскурсионные, так и пляжные туры в эту интересную страну.

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