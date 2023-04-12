Туристы не хотят платить за страховки при бронировании билетов

Служба Центробанка по защите прав потребителей рекомендовала авиакомпаниям убрать автоматическое страхование пассажиров, которое у большинства перевозчиков по умолчанию включается в стоимость авиабилетов при бронировании. Редакция TourDom.ru обобщила отзывы пассажиров на эту опцию и узнала мнение юриста.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Как выяснилось, многие туристы против автоматического добавления страхового полиса в «корзину» при покупке билета. «Впервые столкнулась: при бронировании на сайте “Аэрофлота” списали на 600 руб. больше, чем обещали, зато прислали страховку». «Со страховкой попалась на сайте Utair. Просто не заметила, где именно была эта заветная кнопочка. На иностранных сайтах с таким не встречалась. Все же там галочку надо ставить, если услуга нужна, а не наоборот». Подобных жалоб в соцсетях довольно много.

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При этом некоторые пользователи при бронировании сразу не увидели, как можно отказаться от дополнительного сервиса. «Было бы честно, если бы на сайте были разные страховые компании представлены и разные программы страхования, – вносит предложение один из туристов, – но тогда покупку определенного полиса по умолчанию уже не сделаешь».

Иногда туристы, уже купив билет со страховкой, звонят в службу поддержки авиакомпании с просьбой вернуть деньги за случайно приобретенную опцию. По отзывам, в «Аэрофлоте» в подобном случае получить возврат довольно просто.

Некоторые пассажиры и вовсе считают страховку неотъемлемой частью авиаперевозки, раз уж она включена в стоимость проездного документа.

«Интерфейс покупки билета у авиакомпаний сделан именно так, чтобы ввести потребителя в заблуждение. Это навязывание услуги, и этим вопросом давно следовало заняться Роспотребнадзору», – отмечает юрист Игорь Косицын.

По мнению специалиста, за введение пассажиров в заблуждение и навязывание услуги авиакомпании вполне можно привлекать к административной ответственности. Эта деятельность входит в сферу компетенций РПН.