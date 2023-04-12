$82.09-0.0989.76+0.03
1 час назад

Подземные водохранилища Нарын-калы откроют для посещения

Lenta.ru

Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник в этом году откроет для посещения средневековые подземные водохранилища крепости Нарын-кала. Об этом сообщает ТАСС.

Подземные водохранилища Нарын-калы откроют для посещения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«У нас есть святая святых — это наши водохранилища VI века, которые до этого времени были закрыты под семью замками. В этом году мы решили их запустить, открыть для жителей и гостей Дербента», — сообщил руководитель музея-заповедника Велиюлла Фаталиев.

По его словам, посетители крепости в этом году также смогут увидеть театральные представления на исторические темы, которые будут устраивать в цитадели в высокий туристический сезон по выходным дням. Зрителей будут угощать блюдами национальной кухни.

На территории крепости высажен гранатовый сад из 300 деревьев, который также может стать новой точкой притяжения для туристов.

Новости путешествий,Велиюлла Фаталиев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий