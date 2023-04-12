Турагенты запустят шоппинг-туры в Турцию для свердловчан

«Мы поняли, что формат шоп-тура будет интересен и востребован. Чем интересен Стамбул? На базе этого направления можно не отвлекаться на пляж, и оно подходит для краткосрочных поездок до трех-четырех дней. Сейчас недлительные поездки — это тренд», — заверил Гулевич.