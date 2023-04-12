Россияне стали лидерами по посещению турецкой Антальи

Россияне лидируют среди других иностранцев по посещению турецкого курорта Антальи. Об этом сообщает издание Hürriyet Daily News со ссылкой на губернатора Антальи Эрсина Языджи.

По данным администрации города, в период с начала года по 9 апреля Анталью посетили 1,1 миллиона иностранцев. Большинство из них — граждане России.

Первое место по посещаемости Антальи заняли россияне, их оказалось около 30%. На втором месте — граждане Германии, их в городе было 24%. Третье место по посещаемости заняли граждане Великобритании.

Также провинцию с большой частотой посещали граждане Ирана, Польши, Израиля, Дании, Украины и Голландии.

Губернатор также отметил, что в этом сезоне Анталия ожидает хороший туристический сезон. Регион планирует принять 17 миллионов туристов.