Из Перми возобновят турполеты на Маньпупунер в Коми

В этом году пермская авиакомпания «Геликс» собирается возобновить вертолетные туры на геологический памятник Маньпупунер. Об этом сообщил директор перевозчика Вадим Балдин.

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«Мы сейчас ведем переговоры с рядом туроператоров на этот сезон, чтобы они выступили консолидаторами на наших рейсах в Коми на Маньпупунер», – рассказал руководитель «Геликса».

Компания запустила экскурсионные полеты на столбы выветривания в Коми, которые считаются одним из семи чудес России и находятся на территории Печоро-Илычского заповедника в 2021 году. Однако в прошлом году «Геликс» приостановил летную программу в этом направлении из-за ограниченности авиапарка.

«В прошлом сезоне нам нужен был вертолет в Сургуте, поэтому в Ныробе его не ставили», – пояснил Вадим Балдин.