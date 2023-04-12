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Из Пермского края возобновят туристические полеты на Маньпупунер в Коми

В этом году пермская авиакомпания «Геликс» собирается возобновить вертолетные туры на геологический памятник Маньпупунер. Об этом сообщил директор перевозчика Вадим Балдин.

Из Перми возобновят турполеты на Маньпупунер в Коми
© РИА "ФедералПресс"

«Мы сейчас ведем переговоры с рядом туроператоров на этот сезон, чтобы они выступили консолидаторами на наших рейсах в Коми на Маньпупунер», – рассказал руководитель «Геликса».

Компания запустила экскурсионные полеты на столбы выветривания в Коми, которые считаются одним из семи чудес России и находятся на территории Печоро-Илычского заповедника в 2021 году. Однако в прошлом году «Геликс» приостановил летную программу в этом направлении из-за ограниченности авиапарка.

«В прошлом сезоне нам нужен был вертолет в Сургуте, поэтому в Ныробе его не ставили», – пояснил Вадим Балдин.

Отметим, что вылеты на МИ-8 из Пермского края на Маньпупунер будут осуществляться с вертолетной площадки в Ныробе. Компания «Геликс» также планирует наряду с геологическим памятником в Коми совершать полеты на другие популярные туристические объекты на Северном Урале.

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