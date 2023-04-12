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В АТОР назвали основной способ добраться из России в Европу

Сегодня все поездки за рубеж оказываются достаточно дорогими, роль здесь сыграли и логистические трудности и инфляционное давление. Cамыми дорогими оказываются путешествия в Европу, дешевле всего добраться туда будет через Турцию и Арабские Эмираты. Об этом «Ленте.ру» рассказала исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Назван основной способ добраться из России в Европу
© Lenta.ru

«Активнее всего для транзита используются Турция и Арабские Эмираты. Теоретически, сюда могла бы войти еще и Армения, но объем пассажиропотока там несопоставим: через эту страну можно попасть на Кипр и еще в ряд европейских государств. Словом, 80 процентов от всего транзита россиян приходятся на Турцию и Арабские Эмираты, 20 — на остальные страны», — рассказала Ломидзе.

Она также добавила, что сегодня все поездки за рубеж являются достаточно дорогими ввиду большого ряда факторов. Для отдыха россиянам, как правило, доступны всего три относительно бюджетные страны.

Все поездки сейчас дорогие, на их стоимость влияет инфляция. Самое бюджетное — это Турция, Египет и Арабские Эмираты. Турпакет на одного человека может стоить порядка 70 тысяч рублей, — сказала специалистка.

Ранее эксперты Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) заявили, что запрет на полеты из России в страны Европы и обратно сохранятся до конца 2029 года.

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