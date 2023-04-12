Российская авиакомпания раздаст бесплатные билеты

Крупнейший российский лоукостер «Победа» раздаст бесплатные билеты по стране в рамках специальной акции ко Дню космонавтики. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно опубликованной информации, перевозчик разыграет 62 абонемента на «бесплатные безлимитные полеты» в период с 18 по 23 апреля 2023 года. Уточняется, что в акции участвуют все направления по России. Спецпредложение действует с 12 по 16 апреля, победители будут определены 17 апреля.

Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования перелетов опубликована на официальном сайте перевозчика.