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50 минут назад

Российская авиакомпания раздаст бесплатные билеты по стране ко Дню космонавтики

Lenta.ru

Крупнейший российский лоукостер «Победа» раздаст бесплатные билеты по стране в рамках специальной акции ко Дню космонавтики. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Российская авиакомпания раздаст бесплатные билеты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно опубликованной информации, перевозчик разыграет 62 абонемента на «бесплатные безлимитные полеты» в период с 18 по 23 апреля 2023 года. Уточняется, что в акции участвуют все направления по России. Спецпредложение действует с 12 по 16 апреля, победители будут определены 17 апреля.

Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования перелетов опубликована на официальном сайте перевозчика.

Ранее стало известно, что Минобороны попросило российские авиакомпании бронировать часть мест на рейсах для участников специальной военной операции на Украине. Так, перевозчиков попросили бронировать по пять–шесть мест на рейсах в летний период для перелетов военнослужащих к местам запланированного отпуска.

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