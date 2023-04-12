Стали известны самые популярные направления у россиян в начале 2023 года

В первом квартале текущего года российские туристы чаще всего отправлялись в Москву и Санкт-Петербург, а также в Стамбул. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

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Популярность внутренних направлений увеличилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю российской столицы в статистике бронирований за первые три месяца 2023 года приходится 28%. Затем идет Санкт-Петербург, который посетили 15% туристов, и Сочи – 10%.

Большинство путешествовавших по России (99%) останавливались в отелях до семи дней, остальные же – на более долгие сроки.

Востребованность зарубежных направлений выросла в 5,7 раза. Самым популярным оказался турецкий Стамбул, в нем останавливались 11,4% туристов из РФ. Далее идут Дубай и Пхукет – 7,2% и 4,4% соответственно.

За границей россияне чаще, чем внутри страны, останавливались в отелях дольше недели – таких было около 7%. Тем не менее почти 93% туристов проживали в отелях не дольше семи дней.