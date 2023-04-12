Аэропорты Шереметьево и Внуково свяжут железной дорогой

Согласно опубликованной в Telegram-канале столичного Дептранса, ветка протянется через центр и три крупных транспортно-пересадочных узла — «Тестовская», «Белорусская», «Савеловская». Здесь уже останавливаются поезда D1 и Аэроэкспрессы, на которых пассажиры могут добраться до Шереметьево.

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Открытие еще одной линии наземного метро позволит не просто доехать в воздушную гавань с запада и востока столицы, но и образует новую связь между двумя аэропортами. Как отметил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов, впервые между Внуково и Шереметьево можно будет проехать только на железнодорожном транспорте.