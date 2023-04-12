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Власти Индонезии планируют ввести новый налог для туристов

В Индонезии намерены ввести новый налог на въезд иностранных туристов. С соответствующим предложением выступил министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан, пишет “Интрефакс” со ссылкой на зарубежные СМИ.

Власти Индонезии планируют ввести новый налог для туристов
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Министр отметил, что такая мера необходима для снижения количества некультурных туристов, которые во время отдыха в стране нарушают местные законы и порядки. В том числе Панджатан считает, что введение налога поможет развитию туриндустрии в стране.

Министр добавил, что Бали считается одним из самых бюджетных туристических направлений и по этой причине иностранные туристы с невысокими доходами достаточно часто выбирают для отдыха именно этот остров, а приезжая, нарушают местные законы и ведут себя непорядочно.

По словам Панджастана, властям Индонезии необходимо повышать статус туризма в стране за счет более обеспеченных путешественников.

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