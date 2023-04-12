В Москве и Петербурге откроют визовые центры Китая

Генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге в своем Telegram-канале сообщило, что как только будут получены необходимые согласования, в двух российских столицах начнут работу визовые центры КНР.

© Мир новостей

В сообщении отмечается, что власти Поднебесной приняли решение открыть китайские визовые центров в Москве и Петербурге, чтобы повысить эффективность работы Посольства КНР в РФ и Генконсульства в Санкт-Петербурге по приему виз.

Основная подготовительная работа уже завершена. В настоящее время ведутся переговоры с российскими партнерами. Пока центры официально не открыты и заявления на оформление виз не принимают. Но как только всё будет согласовано, китайская сторона в кратчайшие сроки откроет центры.