В 2023 году жителям России доступны прямые рейсы в 32 страны

Российским туристам напомнили о странах для отдыха в предстоящем летнем сезоне 2023 года, куда они смогут отправиться прямыми рейсами и без виз. Перечень наиболее доступных для жителей России туристических направлений представлен в материале РИА Новости.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Отмечается, что среди 32 доступных стран, на отдых в которые российские туристы смогут отправиться этим летом, названы Таиланд, Египет, Мальдивы, Турция, ОАЭ, Алжир, Шри-Ланка, Израиль, Марокко, Венесуэла, Индия, Сейшелы, Куба, Китай, Тунис и другие страны.

Помимо этого, на данный момент обсуждается возобновление прямого регулярного авиасообщения с Мьянмой. Планируется, что российские путешественники смогут улететь туда из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга.