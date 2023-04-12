Санаторный сезон открылся в азербайджанском Нафталане

Азербайджанский город-курорт Нафталан объявил санаторный сезон открытым. Место уникально особой целебной нефтью. Именно из-за нее приезжают туристы со всего мира. В прошлом году город посетили свыше 38 тысяч человек из 42 стран, сообщает корреспондент «МИР 24» Нигяр Золина.

Фото: Мир24 Мир24

Этот музей – лучшее доказательство того, что нафталановые ванны работают. Главные экспонаты – костыли пациентов, которые после лечения уехали из санатория без посторонней помощи и опоры. Постоянные клиенты приезжают в Нафталан к открытию сезона. Лечиться здесь можно круглый год, но врачи считают самым эффективным временем для поддержки организма весну, поэтому начало сезона отсчитывают с марта. Нафталан стал спасением и для Анвара Исаева. У него коксартроз. При этом заболевании разрушается костная ткань. Тяжело и больно ходить.

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«Я начал ездить сюда, уже вот пятый год почти не принимаю никакие таблетки, капельницы, уколы и блокады, мне только нефть помогает», – рассказал турист из Узбекистана Анвар Исаев.

А вот Светлана Батура из Беларуси в санатории впервые. Нафталановые ванны ее врач заменил на аппликации. Здесь все строго по показаниям.

«Прохожу ванну бродно-йодную, прохожу амплипульс, ударную физиотерапию, делают мне газовые уколы на спину. Я лучше стала себя чувствовать, не так у меня болят суставы, и вообще общее состояние стало намного лучше», – отметила турист из Беларуси Светлана Батура.

Нафталановую нефть используют для лечения заболеваний нервной системы, кожи, сердца и сосудов. Эффект, говорят врачи, долгосрочный.

«Если взять химическую формулу нафталановой нефти, то ее скелет, он в основном очень схож с нашими ферментами, с нашими гормонами человеческого организма, то есть он играет такую же роль, как они. Оказывает обезболивающее действие, поднимает иммунитет, оказывает болеутоляющее действие, антиаллергическое и, кроме того, он прекрасно помогает при обмене веществ», – пояснила главный врач санатория Хуршуд Намазалиева.