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Власти острова Маврикий планируют запустить в Россию прямые рейсы в 2023 году

Помимо этого, на остров пригласили российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Власти Маврикия хотят запустить в Россию прямые рейсы
© runews24.ru

В этом году власти Маврикия планируют увеличить поток российских туристов, а также пригласить на остров премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишет издание ТурПром.

Так, в планах властей острова, который известен своими белоснежными пляжами, запустить прямые рейсы в Россию для развития туристической привлекательности. Посол Маврикия в Москве Хесвар Джанке сообщил о том, что прямые рейсы будут запущены в ближайшее время.

Помимо этого, власти Маврикия пригласили на остров российского премьер-министра Михаила Мишустина, чтобы он мог самостоятельно оценить туристическую инфраструктуру и возможности для путешественников.

Стоит отметить, что наиболее популярным местом Маврикия с отличными пляжами считается город Гранд-Бэ. Во время путешествия на остров туристы смогут попробовать разнообразные экзотические блюда, насладиться отдыхом на море, а также побывать в национальных парках.

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