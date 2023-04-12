Власти Маврикия хотят запустить в Россию прямые рейсы

Власти острова Маврикий планируют запустить в Россию прямые рейсы в 2023 году
Помимо этого, на остров пригласили российского премьер-министра Михаила Мишустина.
В этом году власти Маврикия планируют увеличить поток российских туристов, а также пригласить на остров премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишет издание ТурПром.
Так, в планах властей острова, который известен своими белоснежными пляжами, запустить прямые рейсы в Россию для развития туристической привлекательности. Посол Маврикия в Москве Хесвар Джанке сообщил о том, что прямые рейсы будут запущены в ближайшее время.
Помимо этого, власти Маврикия пригласили на остров российского премьер-министра Михаила Мишустина, чтобы он мог самостоятельно оценить туристическую инфраструктуру и возможности для путешественников.
Стоит отметить, что наиболее популярным местом Маврикия с отличными пляжами считается город Гранд-Бэ. Во время путешествия на остров туристы смогут попробовать разнообразные экзотические блюда, насладиться отдыхом на море, а также побывать в национальных парках.