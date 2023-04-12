Таиланд закрывает остров Крадан с лучшим пляжем мира

Популярный курортный остров Крадан будет закрыт для туристов по решению властей Таиланда сроком на четыре месяца, пишут СМИ.

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Как отмечает Asia News Network, расположенный на острове Крадан Парадайз Бич («Райский пляж») возглавил рейтинг лучших пляжей мира по версии британского веб-сайта World Beach Guide, опубликованный на прошлой неделе.

Власти королевства выразили опасения, что внезапный поток туристов может нанести вред экосистеме острова, и приняли решение о его закрытии, передает РИА «Новости».

Глава национального парка острова Крадан Хат Чао Май Прит заявил, что необходимо защитить хрупкую экосистему пляжа. В период с 1 июня по 30 сентября остров будет закрыт для туристов, «чтобы пляж не постигла та же участь, что и острова Пхи-Пхи».

Остров Пхи-Пхи пострадал после выхода в 2000 году фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Картина вызвала всплеск туризма в этом районе, тогда как остров не был готов к большому количеству посетителей. В результате многие пляжи на острове были разрушены.