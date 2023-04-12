Таиланд закрывает остров Крадан с лучшим пляжем мира

Asia News Network: Таиланд на четыре месяца закрывает остров Крадан с лучшим пляжем мира
Популярный курортный остров Крадан будет закрыт для туристов по решению властей Таиланда сроком на четыре месяца, пишут СМИ.
Как отмечает Asia News Network, расположенный на острове Крадан Парадайз Бич («Райский пляж») возглавил рейтинг лучших пляжей мира по версии британского веб-сайта World Beach Guide, опубликованный на прошлой неделе.
Власти королевства выразили опасения, что внезапный поток туристов может нанести вред экосистеме острова, и приняли решение о его закрытии, передает РИА «Новости».
Глава национального парка острова Крадан Хат Чао Май Прит заявил, что необходимо защитить хрупкую экосистему пляжа. В период с 1 июня по 30 сентября остров будет закрыт для туристов, «чтобы пляж не постигла та же участь, что и острова Пхи-Пхи».
Остров Пхи-Пхи пострадал после выхода в 2000 году фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Картина вызвала всплеск туризма в этом районе, тогда как остров не был готов к большому количеству посетителей. В результате многие пляжи на острове были разрушены.
В 2020 году власти Таиланда на фоне пандемии коронавируса закрывали остров Пхукет для иностранных туристов.