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Владелица отеля в Сочи назвала самые воруемые россиянами вещи

Россияне чаще всего воруют из номеров гостевых домов в Сочи столовые приборы, подушки, пепельницы и тарелки. Информацию об этом публикует портал SOCHI1.RU.

Владелица отеля в Сочи назвала самые воруемые россиянами вещи
© Lenta.ru

По словам владелицы одного из гестхаусов Ирины Мысиной, ежегодно перед началом туристического сезона она приобретает все необходимые для отеля вещи. При этом она подчеркивает, что закупает всегда все самое дешевое, поскольку отдыхающие «либо все испортят, либо с собой увезут».

Так, в число самых похищаемых вещей гостями она назвала вилки, ложки, ножи, тарелки, открывалки для бутылок, пепельницы, шампуры для шашлыков, терки и ситечки для чая — все это приходится обновлять каждый год.

«Набора кастрюль, правда, хватает на два сезона, но все равно по одной увозят. Особенная любовь у наших туристов к коврикам, которые я стелю в ванной комнате. Их прямо массово тырят, — рассказала собеседница портала. — Часто такие гости уезжают, не прощаясь, не будешь же потом им звонить, мол, верните коврик!»

Также ежегодно владелице гостевого дома приходится менять шторы и комплекты постельного белья, так как постояльцы часто используют их не по назначению.

«Кусок занавески увидела в волосах у одной приезжей, ну нечем было их убрать, подумаешь, пришлось выкручиваться. В другом номере штору прожгли в нескольких местах, в третьем — вообще увезли с собой, — высказалась Мысина. — Бывает, съезжают наши гости, я выбрасываю совершенно новую простыню. Они от нее куски отрывали и лак с ногтей стирали».

Кроме того, однажды отдыхающие из Рязани разобрали комод, погрузили в машину и увезли с собой.

«Причем номер они сдавали лично, я проверила подушки, одеяла, постельное белье, полотенца, а на комод, вернее, на его отсутствие, даже внимания не обратила. В мыслях не было, что могут унести мебель», — пожаловалась она.

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