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Россияне побили рекорд посещаемости на Мальдивах

Россияне побили исторический рекорд по количеству поездок на Мальдивы. За 2023 год в стране побывали более 65 тысяч отечественных туристов, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на иммиграционную службу островов.

Россияне побили рекорд посещаемости на Мальдивах
© Pxhere

С января по март в общей сложности страна приняла 65 060 российских туристов. Как ежемесячно, так и суммарно за весь первый квартал 2023 года Россия стабильно обгоняет по количеству визитов конкурентов из топ-3 — Индию и Великобританию, сообщили в АТОР.

Если сравнивать объемы российского туристического потока на острова за первые три месяца 2023 года с этим же показателем в аналогичный период прошлого года, то они стали больше на 26,6%. По сравнению с 2019 годом турпоток повысился на 147%.

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