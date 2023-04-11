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43 минуты назад

В Новосибирской области запустят новые турмаршруты в 2023 году

RT на русском

В Новосибирской области запустят пять новых научно-популярных туристических маршрутов в 2023 году в рамках реализации пилотного проекта по формированию научно-популярного тура, приуроченного к Десятилетию науки и технологий в России.

В Новосибирской области запустят новые турмаршруты в 2023 году
Фото: UnsplashUnsplash

Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Продолжительность туров «Путешествие в науку. Науки о Земле и их обитателях», «Нескучно-научно», «Коротко о научном», «Научный Новосибирск», «Ядерная физика, космос и авиация» составляет от одного до четырёх дней.

Программа предусматривает посещение научных институтов и вузов, а также стандартные туристические объекты.

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