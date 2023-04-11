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2 часа назад

Российские туристы поделились впечатлениями от первого за три года визита в Китай

runews24.ru

Впервые после снятия антиковидных ограничений Китай посетили российские туристы. По словам корреспондента РИА VladNews, поездка в Суйфыньхэ заняла 13 часов.

Российские туристы поделились впечатлениями от визита в Китай
Фото: runews24.rurunews24.ru

С первыми сложностями туристы столкнулись на российско-китайской границе, поскольку в страну можно въехать лишь по визе. Это довольно длительный процесс. Россияне ждали пропуска через границу три часа. При этом отмечается, что тест на коронавирус не понадобился.

В Китае сейчас не действуют антиковидные профилактические меры: люди свободно ходят без масок по улицам. Правда, гостиницы и магазины пока работают выборочно. Кроме того, в стране сейчас не доступны шведские столы и экскурсии, однако работают мини-магазины с товарами.

Туристы советуют менять деньги в Китае: 1000 рублей – 80 юаней. Местные жители рады гостям и не отказываются от дружеских приветствий.

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