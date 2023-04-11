Остров с лучшим в мире пляжем станет недоступен для туристов

Тайский остров Крадан в Андаманском море, пляж на котором считается лучшим в мире, закроют для туристов на четыре месяца. Об этом сообщает Asia News .

Причина временной недоступности острова для посещения в туристических целях заключается в том, что с наплывом туристов связано пагубное воздействие на экосистему. Это вызывает недовольство и опасения у местных жителей, в связи с чем остров и находящийся на нем пляж Парадайз Бич, который в январе возглавил рейтинг британского World Beach Guide "100 лучших пляжей на Земле в 2023 году", закроют с 1 июня по 30 сентября.