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2 часа назад

Тайский остров с лучшим в мире пляжем станет недоступен для туристов

Мира Маркина

Тайский остров Крадан в Андаманском море, пляж на котором считается лучшим в мире, закроют для туристов на четыре месяца. Об этом сообщает Asia News.

Остров с лучшим в мире пляжем станет недоступен для туристов
Фото: PxherePxhere

Причина временной недоступности острова для посещения в туристических целях заключается в том, что с наплывом туристов связано пагубное воздействие на экосистему. Это вызывает недовольство и опасения у местных жителей, в связи с чем остров и находящийся на нем пляж Парадайз Бич, который в январе возглавил рейтинг британского World Beach Guide "100 лучших пляжей на Земле в 2023 году", закроют с 1 июня по 30 сентября.

Тайцы планируют поставить в приоритет охрану хрупкой экосистемы Крадана. К ней относятся в том числе коралловые рифы, морская флора и фауна.

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