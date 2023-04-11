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Назван год, до которого небо России будет закрыто для полетов в Европу

Так себе новости для заядлых путешественников и любителей позагорать на средиземноморском побережье. В ЕС заявили, что воздушное пространство РФ будет закрыто для рейсов в Европу до 2029 года. А значит, прямых авиарейсов в Италию, Грецию, Испанию, Германию и другие страны Европейского союза нам еще не видать как минимум шесть лет.

Назван год, до которого небо России будет закрыто для полетов в Европу
© Super.ru

«В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)», — говорится в сообщении Европейской организации по безопасности воздушной навигации, которое приводит ТАСС.

Ранее «Аэрофлот» запустил рейсы в новом направлении, а стюардесса назвала самое грязное и опасное место в самолете.

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