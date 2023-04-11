Назван год, до которого небо России будет закрыто для полетов в Европу

Так себе новости для заядлых путешественников и любителей позагорать на средиземноморском побережье. В ЕС заявили, что воздушное пространство РФ будет закрыто для рейсов в Европу до 2029 года. А значит, прямых авиарейсов в Италию, Грецию, Испанию, Германию и другие страны Европейского союза нам еще не видать как минимум шесть лет.