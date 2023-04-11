В Краснодаре откроется визовый центр Италии

Новый итальянский визовый центр появится в Краснодаре. Город станет десятым по счету, где можно будет подать документы на въезд в страну. Офис откроет Almaviva, которая отвечает за оформление виз в регионах.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

На текущий момент на официальном сайте ВЦ указан только режим работы нового офиса. По информации инсайдеров, он может открыться 17-18 апреля неподалеку от почетного консульства Италии на улице Красной.

Визовый центр в Краснодаре станет самым южным в этой сети. Он призван разгрузить соседний, расположенный в Ростове-на-Дону. Сейчас он обслуживает не только близлежащие регионы, а по сути весь Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.