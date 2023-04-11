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27 минут назад

В Краснодаре откроется визовый центр Италии

TourDom

Новый итальянский визовый центр появится в Краснодаре. Город станет десятым по счету, где можно будет подать документы на въезд в страну. Офис откроет Almaviva, которая отвечает за оформление виз в регионах.

В Краснодаре откроется визовый центр Италии
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

На текущий момент на официальном сайте ВЦ указан только режим работы нового офиса. По информации инсайдеров, он может открыться 17-18 апреля неподалеку от почетного консульства Италии на улице Красной.

Визовый центр в Краснодаре станет самым южным в этой сети. Он призван разгрузить соседний, расположенный в Ростове-на-Дону. Сейчас он обслуживает не только близлежащие регионы, а по сути весь Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Учитывая, что итальянцы продолжают выдавать мультишенгены россиянам, расширение сети вполне можно считать хорошей новостью. Туристы не против, чтобы сеть визовых центров масштабировалась и дальше: «В Калининграде откройте», - предлагают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

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