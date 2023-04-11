Выяснилось, где собираются отдыхать россияне летом

Согласно исследованию OneTwoTrip, наиболее популярными направлениями для отдыха российских туристов на предстоящий летний сезон являются Турция и Италия. Об этом пишет "Лента.ру".

Более 4,9 процентов отечественных туристов уже забронировали отели в Стамбуле. Кроме того, многие путешественники выбрали Италию для летнего отдыха: Милан занял второе место с 4,4 процентами, а Рим — третье с четырьмя процентами бронирований.

Топ-10 самых популярных городов для отдыха россиян также включает Ереван (3,6 процента), Париж (3,5 процента), Барселону (2,4 процента), Венецию (2 процента), Дубай (1,9 процента), Анталью (1,6 процента) и Минск (1,3 процента). Аналитики отметили, что большинство туристов (77,4 процента) планируют отдохнуть до семи дней, 17,9 процента забронировали гостиницы на 8-14 дней, а оставшиеся 4,7 процента — на более чем две недели.