Назван самый дорогой город для отдыха на майские

Онлайн-сервис OneTwoTrip провел анализ бронирований на майские праздники в популярных для путешествий городах России. Отчет о предпочтениях туристов опубликован в РИА Новости.

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Оказалось, что Санкт-Петербург стал наиболее популярным направлением, и 21 процент пользователей выбрали гостиницы в этом городе, тратя в среднем 2,6 тысячи рублей. Апартаменты, хостелы и гостевые дома были самыми востребованными местами размещения, выбранными более чем 41 процентом туристов.

В столице доля бронирований составила 13,5 процента, а средняя стоимость номера — 1,9 тысячи рублей в сутки. В Сочи забронированы 12,2 процентов при средней стоимости номера в 2,2 тысячи рублей в сутки. В Калининграде на проживание потратили в среднем 3,8 тысячи рублей, и там остановились 6,2 процента туристов, выбравших объекты размещения без звезд.

В Казани 5,4 процента пользователей проведут выходные, где стоимость ночлега составляет в среднем 4,2 тысячи рублей — самый высокий ценник на проживание в списке городов. Более 42 процентов туристов выбрали "четверки" в качестве места проживания, а треть остановятся в хостелах.